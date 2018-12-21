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درونز تخترق مطارا بريطانيا.. والجيش يتدخل

21
DECEMBER
2018
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تدخلت قوة من الجيش البريطاني، ليلة الجمعة، لوقف اختراق طائرات من دون طيار للأجواء فوق مطار غاتويك في العاصمة لندن، بعد أن فشلت الشرطة في التصدي لها على مدار يومين.  
 
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الجمعة، أنه تم استدعاء الجيش في الليلة الماضية، حيث بدا أن الشرطة عاجزة عن وقف طائرة من دون طيار (درون) كانت تحوم بالقرب من المطار.
 
وعاش المسافرون في مطار غاتويك، منذ الأربعاء الماضي، حالة من فوضى بعد أن أدى تحليق الطائرة، إلى إغلاق ثاني أكبر مطارات بريطانيا بعد مطار هيثرو.
 
وقد تأثر بالفعل أكثر من 115 ألف راكب، ويعتقد أن 350 ألف راكب قد يغيرون خطط سفرهم في الأيام الأخيرة قبل أعياد الميلاد، بعد أن تم تأجيل جميع الرحلات الجوية أو تحويل مسارها، قبل أن تهبط الجمعة أول طائرة ركاب في المطار، بعد 32 ساعة من إغلاقه.
 
واضطر مطار غاتويك إلى وقف جميع الرحلات الجوية في الساعة 9:30 من صباح الأربعاء، عندما تم الإبلاغ عن وجود طائرتين بدون طيار في أجواء المطار.
 
ولم تكترث الشرطة على ما يبدو لما حدث، إذ أعيد فتح المدرج في الساعة الثالثة، لكن تم إغلاقه بعد 45 دقيقة فقط، عندما تم رصد طائرة أخرى. وشوهدت الطائرة الأولى من دون طيار قبل الساعة السابعة فجرا وبقيت تحوم لساعات.
 
ووصف ستيوارت وينجيت، الرئيس التنفيذي لشركة غاتويك، تحليق الطائرات "الدرون" بأنه "نشاط مستهدف، وقد تم تصميمه بدرجة كبيرة لإغلاق المطار وإحداث أقصى قدر من الاضطراب في الفترة التي تسبق عيد الميلاد".
 
وتعطلت أكثر من 760 رحلة طيران من جراء إغلاق المطار، إذ أجبر الكثير منها على تحويل مسارها إلى مطارات مثل أمستردام وباريس وبوردو وكارديف وليفربول ومانشستر.
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