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بوتين يلمح إلى "زواج محتمل"!

21
DECEMBER
2018
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الخميس، الذي يحافظ بشدة على خصوصياته وخصوصيات أفراد أسرته، إن من المحتمل أن يتزوج مرة أخرى، لكنه لم يفصح عن اسم العروس.
 
وكان بوتن (66 عاما)، يرد على سؤال طرحه أحد المراسلين في مؤتمره الصحفي السنوي، والذي ركز في أغلبه على العلاقات الدولية وحالة الاقتصاد.
 
وقال بوتن مبتسما: "كشخصية عامة، يتعين علي القيام بذلك في مرحلة ما".
 
وكان بوتن متزوجا من ليودميلا بوتينا منذ عام 1983 حتى طلاقهما الذي أُعلن عنه عام 2013.
 
ولا تشارك ابنتاهما كاترينا وماريا، وهما في أوائل الثلاثينات من العمر، في الحياة السياسية وبقيتا خارج دائرة الضوء.
 
ومنذ أن طلق ليودميلا، انتشرت شائعات بشأن حياة بوتن الشخصية، وذكرت صحيفة روسية أنه كان على علاقة مع ألينا كاباييفا، وهي لاعبة جمباز أولمبية سابقة، لكن بوتن رفض تأكيد هذا الأمر.
 
وذكرت رويترز عام 2016 أن رجل أعمال له علاقات مع تابعين لبوتن نقل ملكية عقارات إلى شقيقة ألينا وجدتها.
 
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