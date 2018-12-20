بالفيديو.. زيارة مفاجئة من "أوباما نويل"

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تفاجأ الأطفال في مستشفى "نورث ويست" واشنطن الأربعاء، بزيارة "غير متوقعة"، من "أوباما نويل"، وهو الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مرتديا قبعة بابا نويل.

وقام أوباما بزيارة عدد من الأطفال المرضى في قاعة اللعب، وأعطاهم عددا من الهدايا المختلفة، قبل أن يتوجه لإجراء زيارات فردية مع المرضى وأهاليهم في غرفهم الخاصة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وظهر أوباما وهو يقدم النصيحة لإحدى المرضى التي قالت له أنها قلقة من دخول الثانوية العامة العام المقبل، ويطمئنها بأن الشعور هذا طبيعي، وكل الأطفال يشعرون به.

وشكر أوباما العاملين في المستشفى على تفانيهم في العمل، في وقت العطلات الرسمية بأعياد الميلاد، كما سجل رسالة عن طريق الفيديو، لكل المرضى الذين لم يتسن له مقابلتهم.

وجاءت زيارة أوباما مفاجئة، من دون سابق إنذار، إلا أن الخبر انتشر بسرعة خلال مدة زيارته، حتى تجمع حشد صغير من الأطباء والممرضات والعاملين في المستشفى الذين قاموا بتحية الرئيس السابق.