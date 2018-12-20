living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا

20
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أبلغ أحد مستخدمي الإنترنت عن "اكتشاف مثير" بالقرب من منطقة مثلث برمودا الغامض، وحسب صحيفة "الصن" البريطانية فإن ذلك الشخص رصد عبر خرائط غوغل "جسما فضائيا" غامضا في السماء فوق مستنقع في ولاية فلوريدا الأميركية، ورغم ذلك لم يتضح كليا طبيعة الجسم الغريب الذي رصد في منطقة قريبة من مثلث برمودا الشهير.
وعند تكبير الصورة التي رصدت الجسم، كان من الصعب تحديد طبيعته بالضبط، بحسب الصحيفة البريطانية.
 
لكن من الواضح أنه متعدد الألوان وشبيه لشكل البيضة قليلا، إلا أن مشكلة تتعلق بعدم وضوح صورة خرائط غوغل عرقلت إمكانية رؤيته الجسم بأكمله.
 
ومن غير الممكن أيضا الحكم على مسافة الجسم الغريب، على الرغم من أنه يبدو وكأنه يتحرك في مكان ما فوق جبل.
 
وبحسب الصحيفة اليريطانية فقد تم رصد الجسم في المحمية الوطنية الكبيرة التي تقع في جنوب فلوريدا. وتقع هذه المنطقة خارج مثلث برمودا الغامض مباشرة، في شمال المحيط الأطلسي.
 
ولا يزال المثلث الواقع بين برمودا وبورتوريكو وفورت لودرديل في ولاية فلوريدا، لغزا يحير العلماء بعد اختفاء عدد من السفن فيه.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout