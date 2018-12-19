خسائر كبيرة للقطاع الفندقي الفرنسي بسبب "السترات الصفراء"

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سبوتنيك - قالت مؤسسة "إم كي جي" للأبحاث إن الاحتجاجات في فرنسا تسببت في خسائر كبيرة بقيمة 18 مليون يورو لأصحاب الفنادق.

وأكدت المؤسسة أن سائحين ألغوا حجوزاتهم خلال فترة الاحتجاجات التي استمرت 4 أسابيع في الشانزليزيه.

وكان القطاع الفندقي في فرنسا، قد زادت معدلات الإشغال فيه بنسبة واحد في المائة لتصل إلى 68.2 % خلال العام.

وزادت الأسعار قرابة 5 % بفضل عودة السياح إلى باريس والريفييرا.

وزاد الإيراد لكل غرفة بواقع 11 % ليصل 129.4 يورو، وكان سيصل إلى 130 يورو وهو المستوى الذي بلغه عام 2014.

وشهدت فرنسا منذ الـ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، مظاهرات حركة ما يسمى بـ"السترات الصفراء"، احتجاجا على العبء الذي تشكله زيادة الضرائب وأسعار البنزين.

ورافق الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء البلاد مصادمات المتظاهرين مع الشرطة وحرق للسيارات وتخريب للمتاجر والبنوك، أدت إلى جرح واعتقال المئات.