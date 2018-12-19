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نيكي هايلي: ابن سلمان يتصرف مثل "قطاع الطرق"

19
DECEMBER
2018
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عربي 21 - وجهت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، عبارات "قاسية" إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
 
وقالت هايلي الثلاثاء، إن ابن سلمان يتصرف مثل "قطاع الطرق"، وطالبته بالتخلي عن هذا السلوك، وفق تعبيرها.
 
وأضافت: "محمد بن سلمان كان مهملًا في بعض الأحيان"، بحسب مصادر نقلت عنها وكالة الأناضول التركية.
 
ورأت الوكالة أن المندوبة الأمريكية استخدمت عبارات "قاسية" تجاه ولي العهد السعودي، مقارنة بالعبارات التي تستخدمها إدارة الرئيس دونالد ترامب، لاسيما من جانب الرئيس نفسه ووزير خارجيته مايك بومبيو.
 
وفي السياق، شددت هايلي على أن ولي العهد السعودي "يدين للولايات المتحدة ببعض المسؤولية في ما حدث لـ(الصحفي السعودي جمال) خاشقجي، بدون شك".
 
والأربعاء الماضي، حمّلت هايلي حكومة السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان، مسؤولية مقتل خاشقجي، داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
 
ولفتت حينئذ إلى ضرورة إجراء "حوار جاد وصارم مع السعوديين، وإخبارهم أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن مقتل خاشقجي".
 
وأثارت جريمة قتل خاشقجي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله، لكن الرياض وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت أنه تم تقطيع جثته، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة".
 
وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) مؤخرا، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ابن سلمان"، لكن ترامب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية.
 
يشار إلى أن هايلي من المقرر أن تغادر منصبها بحلول نهاية العام الجاري، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن إكزمينير" الأمريكية.
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