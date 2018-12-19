ترامب ينتقد مواقع التواصل الاجتماعي ويتهمها بالانحياز ضده

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عربي 21 - انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى، الثلاثاء، مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وجوجل، زاعما أنها منحازة ضده وضد جمهوريين آخرين، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال ترامب: "فيسبوك وتويتر وغوغل تنحاز إلى الديمقراطيين.. أمر سخيف".

وأضاف: "إن (مسؤولي) تويتر في واقع الأمر جعلوا متابعة حسابي أكثر صعوبة على المستخدمين، وحذفوا الكثير من الأسماء، وعملوا على إبطاء وتيرة تزايد المتابعين".

وكان ترامب هاجم الشركات الثلاث في أغسطس/ آب الماضي، وقال إنها "تقمع" أصوات المحافظين.

كما سبق أن اتهم الرئيس الأمريكي "غوغل" بـ"إخفاء المعلومات والأخبار الجيدة" الخاصة به وتنشر "السلبية" فقط، وهو ما نفته الشركة.

ومؤخرًا كثّف ترامب هجومه على وسائل الإعلام في البلاد، واصفًا عددًا منها بـ"أعداء الشعب".

وردت أكثر من 300 وسيلة إعلامية أمريكية على هذه الاتهامات من خلال حملة حملت شعار "الإعلام ليس عدو الشعب".