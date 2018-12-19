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نفد الطعام فتحول العرس إلى مأساة

19
DECEMBER
2018
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انتهى حفل زفاف في إقليم البنجاب في الهند بطريقة مأساوية. فعندما نفد الطعام ولم يعد كافيا للضيوف، تحول العرس إلى معركة، تراشق فيها الضيوف بالصحون والكراسي.
 
وأظهرت لقطات فيديو صورها أحد الحضور، فوضى عارمة، وصلت للخارج، كما بدأ عدد من الحضور برمي عشوائي للكراسي والصحون.
 
وبدا أن عددا من الحضور تعرضوا لإصابات خلال الشجار، حيث ظهر عدد منهم ملقي على الأرض، متأثرا بإصابات.
 
وقالت صحيفة "نيويورك بوست" أن الزفاف وفر المشروبات الكحولية خلال الحفل، ولكن الطعام لم يكن كافيا، مما يعني أن الإفراط في المشروبات الكحولية قد يكون أحد أسباب الفوضى التي جرت في الحفل.
 
ولم يعرف إذا ما ألقت السلطات القبض على أحد خلال الحفل.
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