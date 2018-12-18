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التحالف الدولي يقدم اعتذارا لتركيا.. لماذا؟

18
DECEMBER
2018
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اعتذر المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، بقيادة الولايات المتحدة، العقيد شون رايان، لتركيا، لإعادته نشر تغريدة لأحد أنصار تنظيم "العمال الكردستاني"، يصف فيها الجيش التركي بـ"الإرهابي".
 
وأعاد العقيد نشر تغريدة لأحد أنصار "العمال الكردستاني" الذي تصنفه تركيا كيانا إرهابيا، يدعي أن الجيش التركي "إرهابي"، ويقول في التغريدة إن القناصين الأتراك يستهدفون الأطفال الذاهبين للمدارس شمال شرق سوريا، في حين تقوم القوات الخاصة الأمريكية بحمايتهم.
 
واضطر العقيد لمسح إعادة نشره للتغريدة بعد أن تلقى ردود فعل غاضبة.
 
وكتب العقيد رايان عبر الحساب الرسمي للتحالف على تويتر: "أعدت بالخطأ نشر تغريدة تحمل مضمونا يسيء لتركيا شريكتنا في التحالف والتي تلعب دورا محوريا في مهمة هزيمة داعش، لم أقصد الإساءة، أرجو أن تتقبلوا اعتذاري". 
 
وقالت مصادر دبلوماسية، إن العقيد رايان وجه اعتذاره لتركيا بعد تدخل مسؤولين أتراك.
 
 
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