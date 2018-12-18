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دول أوروبية تقر بحق كوسوفو في امتلاك جيش نظامي

18
DECEMBER
2018
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أكدت دول أوروبية، الاثنين، على حق كوسوفو في تحويل قواتها الأمنية إلى جيش نظامي.
 
جاء ذلك في بيان مشترك لثماني دول أوروبية، تلاه على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مندوب هولندا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير كارل أوستريم، وهو محاط بسفراء كل من بلجيكا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والسويد وبريطانيا لدى الأمم المتحدة.
 
 
وقال السفير الهولندي إن "بدء عملية تحويل قوة أمن كوسوفو هو حق سيادي لها، وقد تمت إحاطة بلادنا علما بالتزام كوسوفو بتحويل قواتها الأمنية تدريجياً، وبالتنسيق الوثيق مع حلف الناتو وشركائه".
 
وأضاف: "إننا ندعو سلطات كوسوفو إلى جعل تحويل قواتها الأمنية (إلى جيش) عملية شفافة وشاملة، تربط جميع الطوائف وتجنب أي أثر ضار بالحوار بين بلغراد وبريشتينا".
 
واعتبر أوستريم أنه "بعد 10 أعوام على إعلان استقلال كوسوفو، فإنه لا يزال يتعين على بلغراد وبريشتينا الاتفاق على جوانب عديدة من علاقتهما المستقبلية في إطار اتفاق تطبيع شامل".
 
ودعا السفير الهولندي "كلا الجانبين إلى اتخاذ خطوات لممارسة ضبط النفس وتخفيض التوترات وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار في أقرب وقت ممكن".
 
والجمعة، أقر البرلمان الكوسوفي، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتحويل "قوة أمن كوسوفو" إلى جيش نظامي، وتحويل "وزارة أمن كوسوفو" إلى وزارة دفاع.
 
وتنتظر القوانين الثلاثة توقيع رئيس كوسوفو، هاشم تاتشي، لتتحول "قوة أمن كوسوفو"‎ رسميا إلى جيش نظامي.
 
وتؤكد بريشتينا أن نحو 115 دولة اعترفت باستقلالها، لكن صربيا مصرة على عدم الاعتراف باستقلال إقليمها السابق الذي خسرت السيطرة عليه بعد حرب 1999 مع حلف شمال الأطلسي.
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