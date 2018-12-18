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اختصار سرّي في يوتيوب ستتمنى لو عرفته منذ زمن

18
DECEMBER
2018
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عند مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب عبر الهاتف الجوال، يعاني بعض المستخدمين عند الحاجة إلى تمرير الفيديو إلى الأمام أو الخلف.
 
فالطريقة التقليدية في تمرير فيديو يوتيوب إلى الأمام أو العكس على الجوال، هي عبر وضع الإصبع على المؤشر الأحمر على شريط الفيديو ثم سحبه إلى الأمام أو الخلف.
 
لكن هناك مشكلة في هذه الطريقة رغم سهولتها، فهي لا تسمح للمستخدم للوصول بدقة إلى اللقطة المطلوبة.
 
فغالبا ما يضطر المشاهد إلى إعادة الفيديو أكثر من اللازم إلى الوراء وانتظار اللقطة المطلوبة، أو أنه يحاول تمرير الفيديو إلى الأمام قليلا فيتجاوز المشهد المطلوب.
 
ولأن تلك المشكلة تسبب معاناة بالفعل للمستخدمين، فإن شركة غوغل المالكة لموقع يوتيوب وتطبيقاته، قدمت اختصارا يجهله كثيرون يحل هذه المسألة.
 
إذ يمكن بطريقة بسيطة تسريع الفيديو إلى الأمام أو الخلف، بمقدار 10 ثوان أو مضاعفات هذا العدد حسب حاجة المشاهد.
 
ولتمرير فيديو يوتيوب على الهاتف بمقدار 10 ثوان إلى الأمام، ليس على المستخدم سوى النقر بإصبعه لمرتين متتاليتين على الجزء الأيمن من الفيديو.
 
وأما لإعادة الفيديو إلى الوراء بمقدار 10 ثوان، فإن على المستخدم النقر بشكل مزدوج على الجزء الأيسر من الفيديو.
 
ولإعادة الفيديو إلى الوراء أو تمريره إلى الأمام بأكثر من 10 ثوان، ما على المستخدم إلا استمرار النقر بشكل مزدوج لتحريك الفيديو بمضاعفات المقدار 10.
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