living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمور عادية قد تتسبب بسجنك في هذه البلدان.. تعرف عليها

17
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عربي 21 - عندما تخطط لقضاء إجازة، من الضروري معرفة المزيد عن القوانين المحلية في بعض البلدان، التي قد تكون قاسية حتى عندما يتم تطبيقها على السياح الأجانب.
 
فمن الممكن أن ينتهي بك الأمر إلى السجن بسبب جمع الأصداف البحرية الصغيرة، أو بسبب "بصقة"، أو إطعام متشرد.
 
وفي هذا الصدد نشر موقع "برايت سايد" تقريرا أشار فيه إلى بعض الأمور التي قد يعتقد البعض أنها طبيعية، ولكن هي في الحقيقة تُعتبر جناية في بعض البلدان، وهذه هي:
 
غرائب في تايلاند
 
يمكن أن تُسجن ببساطة في تايلاند فقط لأجل جمعك لبعض الأصداف البحرية، ومثال على ذلك قامت سائحتان روسيتان بشراء بعض الهدايا التذكارية، منها أصداف بحرية من السوق المحلية، وتم احتجازهما وواجهتا السجن الفعلي، لكنهما اختارتا دفع 2000 دولار لكل منهما بدلا من قضاء عام كامل في السجن، بسبب هذا التصرف البسيط في نظرهما.
 
ويُحظر أيضا تغذية الأسماك الملونة في تايلاند، فعلى سبيل المثال تم القبض على سائح عندما كان يحاول تغذية الأسماك الملونة لالتقاط صورة معها، وأفرج عنه لاحقا بفضل مساعدة الدبلوماسيين، لكنه اضطر إلى دفع غرامة على أية حال.
 
وأخيرا حاول حين تسافر لتايلاند ألا تحمل معك أوراق اللعب، حيث يحظر قانون محلي صدر عام 1935 امتلاك أكثر من 120 ورقة لعب، لذلك يمكن أن تُسجن إذا تم القبض عليك ومعك هذا العدد من أوراق اللعب، أو إذا كنت مشتبها بك بلعب القمار.
 
الشتائم في أستراليا
 
اعتاد البعض على إدخال الشتائم في أحاديثهم، فإذا كنت من هؤلاء، عليك الحذر في حال قررت السفر إلى أستراليا، لأنك يمكن أن تتعرض للسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر لو شتمت بشكل علني، وخاصة في ولايتي " كوينزلاند وفيكتورورا".
 
سرقة الواي فاي في سنغافورة
 
عليك توخي الحذر الشديد عند اختيار شبكة الواي فاي في سنغافورة، فإذا اتصلت بشبكة مفتوحة دون إبلاغ مالكها، وفقا للقوانين المحلية يمكن اعتبار هذا الإجراء بمنزلة هجوم للقراصنة، ويمكن أن تصل عقوبة هذا الجرم إلى 3 سنوات.
 
عدم حمل هوية وغيرها في اليابان
 
حينما تتوجه للسياحة في اليابان، احرص دائما على حمل هويتك الشخصية معك، لأنه إن تم إيقافك هناك ولم يكن معك إثبات شخصية، يتم سجنك لمدة تصل إلى 23 يوما.
 
وأيضا لا تحمل معك أي نوع دواء قبل صعودك على الطائرة المتوجهة لليابان، حيث يُحظر العديد من الأدوية في بلاد الشمس المشرقة، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تكون فقط لمعالجة الأنفلونزا.
 
منح الطعام للمشردين والبصق في الولايات المتحدة
 
يُعتبر السكان في مدينة فورت لودرديل الأمريكية في ولاية فلوريدا في غاية الجدية حول القانون الذي يحظر إعطاء الطعام للمشردين في الأماكن العامة، فهذا القانون صارم جدا، لدرجة أنه تم القبض على قسيس يعمل في إحدى الكنائس المحلية وعمره 90 عاما، فقط لأنه طبخ ووفر الطعام للأشخاص المحتاجين، وتم سجنه لمدة شهرين.
 
حيث لا يستطيع أي شخص القيام بهذه الأعمال الخيرية إلا في أماكن خاصة وبعد الحصول على تصريح رسمي من السلطات المحلية.
 
وهناك أيضا قانون آخر مثير للدهشة في ولاية فلوريدا، الذي من المحتمل أن يكسره الجميع مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وهو منع البصق في الشارع، حيث تم حظر هذه العادة رسميا بكل مكان عام في بلدة لاكلاند الصغيرة منذ عام 1944.
 
لذلك حاول دائما قبل أن تتجهز للسفر كسائح لهذه البلدان أو غيرها، أن تتطلع على قوانينها حتى لا تُسجن بسبب تصرف بسيط أو أمر عادي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout