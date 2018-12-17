الهدية الصغيرة التي كرهها تشارلز وأغضبته أمام الآلاف

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عربي بوست - تعرف العائلة الملكية البريطانية كيف تمنح هدية عيد ميلاد لا تُنسى، وهداياهم المفضلة في هذه المناسبة عادة ما تكون رمزية. لكن في العام 1985، فاجأت الأميرة ديانا زوجها الأمير تشارلز بهدية صغيرة. وللأسف، لم تجر الأمور على خير ما يرام، وفق ما ذكر موقع Aol الأميركي. وفقاً للفيلم الوثائقي Diana: The Woman Inside، كانت ديانا تتلقى دروس باليه في طفولتها وكانت دائماً تحب الرقص، واستمرت في دروس الباليه والتحقت بتدريبات English National Ballet حتى بعدما تزوجت.

الأميرة ديانا ورقص الباليه

وتقول ديانا، التي كان طولها حينها 177 سنتيمتراً، «في الواقع أردت أن أصبح راقصة باليه، لكني لم أستطع أن أتخيل أن رجلاً يستطيع أن يرفعني بيديه عالياً، والآن أرقص مرة في الأسبوع إن استطعت.» قررت أميرة الشعب (ديانا) يوماً أن تحول حبها للرقص لمفاجأة كبيرة، لزوجها وللعالم. لذا وجهت دعوة للراقص الإنكليزي وين سليب وطلبت منه أن يرقص على ألحان أغنية «Uptown Girl» للفنان بيلي جولي، في حفلة عيد الميلاد في حي كوفنت غاردن. نظم عرضاً للأغنية مدته ثلاث دقائق، وبدأ كلاهما بالتدرب سراً على العرض. لم تخبر ديانا زوجها عن الأمر لأنها أرادت أن تكون الرقصة بمثابة تحية مفاجئة له.

الهدية الصغيرة التي كرهها تشارلز من ديانا

قال وين سليب لبرنامج 48 Hours في 2017، حين جاء ميعاد الحفل، قامت ديانا بهدوء من مقعدها بجانب الأمير تشارلز، والذي كان تركيزه منصباً على المنصة وربما ظن أنها فقط ذاهبة إلى الحمام. رقص وين سليب وحده في مقدمة العرض، ثم ظهرت ديانا على المسرح. وحين أدارت وجهها تجاه الجمهور، فوجئ الجميع بذلك، إذ لم يتوقع أحدٌ، ولا حتى الأمير تشارلز، ظهورها. كان العرض مذهلاً، كانت ديانا تدفع وين سليب بمرح، وكان مصمم الرقص يحملها من أحد جوانب المسرح إلى الآخر، ثم أدى كلاهما حركاتٍ بارعة في نهاية العرض. لم يُرِد الجمهور للعرض أن ينتهي لدرجة أنه نودي على الراقصين ثماني مرات لينهيا عرضهما قبل أن ينحنيا أخيراً انحناءتهما الأخيرة أمام الجمهور. ربما كانت المفاجأة معدة لتشارلز، لكن الأميرة كادت ترفض أن تنحني له بشكل خاص أثناء انحنائهما للجمهور في ختام العرض. قال وين سليب في Celebrity Big Brother، «قلت لها عليك أن تنحني للمقصورة الملكية، فقالت ديانا أنا لن أنحني له فهو زوجي». قال محرر Daily Mail ريتشارد كي الذي كان صديقاً لديانا، كان التصفيق حاراً من معظم الجمهور، لكن المفاجأة لم تعجب تشارلز، إذ ساءه أن تقدم زوجته عرضاً أمام ألفي شخص دون إخباره.

يقول ريتشارد «لم يُعجب تشارلز بالعرض، لأنه ظن أنها كانت تتباهى لا أكثر، لكن في الواقع، كان خروجها على المسرح أمام الجميع، شجاعة كبيرة.»