ميغان وهاري وحدهما، وكيت ميدلتون فضلت أن تكون جميع العائلة مع بعضها.. هكذا علق القصر على صورتيهما لعيد الميلاد

A + A -

عربي بوست - مع اقتراب موعد الاحتفال بعيد الميلاد، كشف كل من دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل، ودوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون عن صورتيهما العائليتين لبطاقات عيد الميلاد، غير أنه كان من الواضح الاختلاف بين صورتي ميغان وكيت ميدلتون لعيد الميلاد بشكل كبير. فبحسب ما نقلته صحيفة Mirror البريطانية، الجمعة 14 ديسمبر/كانون الأوّل 2018، كانت صورة هاري وميغان، باللونين الأبيض والأسود، هي أوّل صورة تُنشر على الإطلاق على الملأ من حفل زفافهم الذي عقد في مايو/أيّار الماضي.

الاختلاف بين صورتي ميغان وكيت ميدلتون لعيد الميلاد

وتُظهِر الصورة عروسيّ ساسكس يضعان أذرعهما حول خصري بعضهما البعض، ويُمسكان بأيدي بعضهما بينما يديران ظهريهما للكاميرا، ومن أمامهما يبدو عرض ضخم للألعاب النارية من فوق بحيرة قصر فروغمور، أرض منزلهم المُستقبلي في وندسور. أمّا صورة دوق ودوقة كامبريدج، فتُظهِر العائلة الملكية مُسترخية ومبتهجة فوق جذع شجرةٍ في منطقة كثيفة الأشجار من ساحة قصر أنمرهول، وهو منزلهم الريفي في نورفولك. وكانت هذه هي أوّل بطاقة عيد ميلاد يظهر فيها الأمير لويس، الذي وُلِد في أبريل/نيسان الماضي، ويبلغ عمره الآن نحو ثمانية أشهر. وبدت الدوقة كيت ترتدي سترة رياضية وتحمل لويس المُبتسم -الذي يرتدي قميصاً باللون السماوي وسروالاً باللون الأزرق الغامق وجوارب وحذاء- بين ذراعيها، وهي تتكئ على جذع شجرة إلى جانب ويليام، ومن خلفها الأميرة شارلوت تضع ذراعيها حول والديها.

وكان الأمير ويليام، الثاني في ترتيب العرش، جالساً إلى جوار كيت، والزرّ الأوّل من قميصه مفتوحاً وكُمّاه مرفوعان إلى مرفقيه. أمّا الأمير جورج، الذي ظهر بقميص من فوقه سترة خضراء وبنطال أزرق، فكان يقف مازحاً على ساق واحدة ويتكئ بذراعيه على كتفي أبيه.

وبين مزاعم الخلافات المتزايدة بين دوقتيّ ساسكس وكامبريدج، نشر قصر كنسينغتون الصور يوم الجمعة 14 ديسمبر/كانون الأوّل 2018. والتُقِطت صورة ميغان وهاري التي ستظهر على بطاقتهما لاحتفالات عيد الميلاد خلال حفل زفافهما في منزل فروغمور الملكي، ليلة 15 مايو/أيّار، من قِبل المصوّر كريس أليرتون.

ونشر قصر كنسينغتون الصور في تغريده عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر مُعلِّقاً: «إن دوق ودوقة ساسكس سعيدان لنشر صورةٍ جديدة من حفل زفافهما في فروغمورهاوس، 19 مايو/أيّار 2018. وهذه الصورة، التي التقطها المُصوّر كريس أليرتون، ستكون على بطاقة عيد الميلاد الخاصة بسموّهما». أمّا صورة عائلة دوق ودوقة كامبريدج، فقد التُقطت من قِبل المُصوّر مات بورتيوس، في وقت سابق من هذا العام. وقال عنها القصر الملكي في تغريدته إن: «دوق ودوقة كامبريدج سعيدان بمشاركة صورة جديدة لعائلتهما، والصورة التي التقطها مات بورتيوس وتُظهِر الدوق والدوقة بصحبة أطفالهما الثلاثة في منزل أنمر هول، ستكون على بطاقة تمت تسميتها لعيد الميلاد هذا العام».

«العائلة الرائعة»

وعمل المصوّر والمُخرج المُحترف المقيم في جزيرة جيرسي الإنكليزية، مات بورتيوس، مع العائلة الملكية في عدد من المناسبات، والتقط صور الأمير جورج التي نُشرت في عيد ميلاده الثالث. وكتب المُصوّر على صفحته بموقع إنستغرام بشأن صورة بطاقة عيد الميلاد الملكية: «لقد كان شرفاً أن يُطلب منّي تصوير دوق ودوقة كامبريدج وعائلتهما في أنمر هول، وتصوير هذه اللحظات الممتعة المُريحة بين مثل هذه العائلة الرائعة بمثابة امتياز حقيقي».

ونشر الأمير تشارلز والأميرة كاميلا، دوقة كورنوال، أيضاً صورة بطاقتهما لعيد الميلاد، اليوم الجمعة 14 ديسمبر/كانون الأوّل. وأظهرتهما الصورة التي بدا فيها تشارلز مُرتدياً بذلة زرقاء اللون وكاميلا في ثوب كريمي، ناظرين إلى بعضهما البعض وهما جالسان فوق مقعدٍ خشبي. والتقط صورتهما المُصوّر هوغو برناند، في حديقة كلارنس هاوس وسط لندن، في صيف هذا العام. واعتاد برناند العمل مع أفراد العائلة الملكية، حيث التقط صور زفاف دوق ودوقة كامبريدج في عام 2011، والتقط صور حفل تشارلز وكاميلا في عام 2005. وطلب تشارلز أيضاً من المُصوّر التقاط صورة عيد ميلاه الستّين في عام 2008، والتقط حينها كذلك صورة للدوقة.

سيقضون عيد الميلاد سوياً

يشار إلى أن أفراد العائلة المالكة يستعدّون لقضاء عيد الميلاد سويّاً وفقاً للتقاليد الملكية، وذلك في قصر ساندرينغهام الذي تقيم به الملكة البالغة من العمر 92 عاماً. ومن المقرر أن يحتفل أيضاً كل من ميغان وهاري بأوّل عيد ميلاد سويّاً بعد زواجهما، وآخر عيد ميلاد يقضيانه بدون أبناء، حيث تنتظر النجمة السينمائية السابقة مولد طفلها الأوّل بحلول الربيع المقبل. كما سينتقل دوق ودوقة ساسكس من منزلهما الريفي على أراضي القصر الملكي بحلول العام المقبل، للإقامة في منزل أكثر هدوءاً وانعزالاً بأراضي منزل فروغمور في وندسور.

وكان يُعتقد في بادئ الأمر أنهما سينتقلان إلى منزلٍ بجوار الأمير ويليام والدوقة كيت في قصر كنسينغتون الواقع غرب لندن. وكُشِف هذا الأسبوع عن أن ميغان، دوقة ساسكس، ستضطّر للانحناء لكيت حين تُصبح دوقة كامبريدج ملكة.