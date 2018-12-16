قانون الهجرة يشعل بلجيكا.. صدامات بشوارع بروكسل

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اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد، بين متظاهرين وقوات الأمن احتجاجا على قانون الهجرة.

وتأتي هذه المظاهرات العنيفة احتجاجا على ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة واللجوء، الذي وقعته نحو 150 دولة، في مدينة مراكش المغربية قبل أيام.

وقال موقع "سود أنفو" الفرنسي إن الاشتباكات بدأت بعدما قذف متظاهرون، يقدر عددهم بأكثر من 5 آلاف، أحجارا على الشرطة، مما جعل العناصر الأمنية تتدخل بقوة وترد عليهم بالعصي والماء والغاز المسيل للدموع.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليه "ضد مراكش"، في إشارة إلى المدينة التي احتضنت توقيع الاتفاق.

وبعد توقيع الاتفاق، الذي رفضته 6 دول على الأقل من الاتحاد الأوروبي، هاجم ساسة أوروبيون النص، وقالوا إنه قد يؤدي إلى زيادة ظاهرة الهجرة.

وسيخضع الميثاق لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.