ظريف مهاجما السعودية من قطر: الحوثيون يقاتلون بأسلحة تم شراؤها من المملكة

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شن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، هجوما حادا على السعودية خلال مشاركته في المنتدى الجاري بالعاصمة القطرية ، مشيرا إلى أن الحوثيين يقاتلون بأسلحة تم شراؤها من المملكة.

وقال ظريف، في كلمة ألقاها ضمن مشاركته في منتدى الدوحة، امس، متحدثا عن مستقبل العلاقات بين إيران والسعودية وخاصة بعد وصول ولي عهدها الحالي، الأمير محمد بن سلمان، إلى السلطة، إن المملكة "لا تريد خفض حدة التوتر وفي الحقيقة فإن السعوديين يعتقدون أن زيادة التوترات يصب في مصلحتهم".

وأشار وزير الخارجية الإيراني في هذا السياق إلى تعامل السعودية مع قطر و"احتجازها" رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وما وصفه بالعدوان على اليمن.

وفي غضون ذلك اتهم ظريف كلا من السعوديين والإماراتيين بـ"تحويل اليمن إلى جحيم" عبر استخدام الصواريخ الأمريكية والبريطانية.

ونفى ظريف في كلمته أن إيران تزود الحوثيين بالسلاح، قائلا إن القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن تقاتل باستخدام الأسلحة التي تم شراؤها من السعودية في عهد الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح.