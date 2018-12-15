البطريركيتان تقطعان العلاقات....أوكرانيا تعلن عن تأسيس كنيسة أرثوذكسية مستقلة عن بطريركية موسكو

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أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم السبت عن تأسيس كنيسة أرثوذكسية في بلاده مستقلة عن بطريركية موسكو.

ويأتي الإعلان عن تأسيس "الكنيسة الأرثوذكسية المحلية المستقلة" اليوم على لسان رئيس البلاد أمام حشد من المواطنين، عقب انتهاء "مجمع التوحيد" بين "بطريركية كييف" و"الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة"، وهما كيانان معلنان ذاتيا.

ونظم هذا المجمع في كاتدرائية القديسة صوفيا وسط كييف بهدف انتخاب رئيس للكنيسة الجديدة وتبني ميثاقها الذي أعدته البطريركية القسطنطينية المسكونية.

وفي هذا المجمع، تم انتخاب المطران أبيثاني دومينكو رئيسا للكنيسة الجديدة.

وذكر بوروشينكو أنه يعتزم التوجه أوائل يناير المقبل إلى اسطنبول مع رئيس الكنيسة الجديدة بهدف تسلم مرسوم من البطريركية القسطنطينية يعترف باستقلالها.

وتعود الخلافات بين بطريركية موسكو وبطريركية كييف المعلنة من جانب واحد إلى سنين مضت، حيث كانت كييف تسعى إلى الانفصال وتأسيس كنيسة أوكرانية مستقلة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، ألغى البطريرك المسكوني برثلماوس المرسوم الصادر في عام 1686 الخاص بتسليم مطرانية كييف إلى بطريركية موسكو، في خطوة تمهد الطريق للاعتراف باستقلال الكنيسة الأوكرانية.

وردا على ذلك، قطعت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في 15 أكتوبر الماضي علاقاتها مع البطريركية القسطنطينية، مشددة على أن قرار البطريرك برثلماوس مسيس ويهدد بالانشقاق داخل الكنيسة الأرثوذكسية.