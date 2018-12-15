living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البطريركيتان تقطعان العلاقات....أوكرانيا تعلن عن تأسيس كنيسة أرثوذكسية مستقلة عن بطريركية موسكو

15
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم السبت عن تأسيس كنيسة أرثوذكسية في بلاده مستقلة عن بطريركية موسكو.

ويأتي الإعلان عن تأسيس "الكنيسة الأرثوذكسية المحلية المستقلة" اليوم على لسان رئيس البلاد أمام حشد من المواطنين، عقب انتهاء "مجمع التوحيد" بين "بطريركية كييف" و"الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة"، وهما كيانان معلنان ذاتيا.

ونظم هذا المجمع في كاتدرائية القديسة صوفيا وسط كييف بهدف انتخاب رئيس للكنيسة الجديدة وتبني ميثاقها الذي أعدته البطريركية القسطنطينية المسكونية.

وفي هذا المجمع، تم انتخاب المطران أبيثاني دومينكو رئيسا للكنيسة الجديدة.

وذكر بوروشينكو أنه يعتزم التوجه أوائل يناير المقبل إلى اسطنبول مع رئيس الكنيسة الجديدة بهدف تسلم مرسوم من البطريركية القسطنطينية يعترف باستقلالها.

وتعود الخلافات بين بطريركية موسكو وبطريركية كييف المعلنة من جانب واحد إلى سنين مضت، حيث كانت كييف تسعى إلى الانفصال وتأسيس كنيسة أوكرانية مستقلة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، ألغى البطريرك المسكوني برثلماوس المرسوم الصادر في عام 1686 الخاص بتسليم مطرانية كييف إلى بطريركية موسكو، في خطوة تمهد الطريق للاعتراف باستقلال الكنيسة الأوكرانية.

وردا على ذلك، قطعت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في 15 أكتوبر الماضي علاقاتها مع البطريركية القسطنطينية، مشددة على أن قرار البطريرك برثلماوس مسيس ويهدد بالانشقاق داخل الكنيسة الأرثوذكسية.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout