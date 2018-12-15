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الشرطة البريطانية تحذر من هجمات إرهابية خلال موسم عيد الميلاد

15
DECEMBER
2018
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نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مسئولين بالشرطة وجهاز الأمن الداخلي "إم آي 5" تحذيرهم من احتمال قيام عناصر منفردة (ذئاب منفردة) تستلهم أفكار تنظيم داعش بتنفيذ هجمات إرهابية داخل البلاد خلال موسم عيد الميلاد.

وقال مسئول أمني بريطاني إن موسم عيد الميلاد يُعد من الأوقات الخطرة، بسبب تجمع المحتفلين في تجمعات كبيرة، ولكونه مناسبة دينية مسيحية تستفز إرهابيي داعش. وأضافت الصحيفة أن تنظيم داعش في العراق وسوريا يحرض أتباعه في أوروبا على مهاجمة التجمعات الاحتفالية عبر القارة خلال موسم عيد الميلاد.

وبحسب المصادر التي اطلعت عليها لينغا، فإن بريطانيا تعد من أكثر الدول تعرضًا للاستهداف من جانب تنظيم داعش، ويجري جهاز (إم آي 5) تحريات حول 600 مؤامرة إرهابية محتملة، وأكثر من 3 آلاف فرد يُشتبه في تخطيطهم لهجمات إرهابية داخل الأراضي البريطانية. وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الفرنسية أن شهود عيان كانوا متواجدين خلال هجوم إطلاق النار الذي وقع الثلاثاء في مدينة ستراسبورج الفرنسية سمعوا المهاجم وهو يصيح بعبارة "الله أكبر".

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