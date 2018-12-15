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ترامب يتخلى عن أهم مبدأ أميركي!

15
DECEMBER
2018
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اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تتخلى الولايات المتحدة عن أحد أهم مبادئها التي تتخذها نهجا في تعاملاتها مع دول العالم، وذلك في محاولة منه لحل النزاعات التجارية مع الصين.
 
وذكرت بلومبرغ أن ترامب اقترح أن تتجاهل الولايات المتحدة مبدأ فصل السلطات إذا ما أسفرت مباحثاته مع نظيره الصيني شي حين بنيغ عن نتائج جيدة.
 
وقال ترامب إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يجب أن يبقي أسعار الفائدة منخفضة لمساعدة الاقتصاد على مواجهة الحرب التجارية.
 
كما اقترح ترامب أن يتدخل لدى وزارة العدل الأميركية في قضية المسؤولة التنفيذية في شركة هواوي الصينية التي احتجزتها كندا، لعدة أيام، إذا كان من شأن ذلك المساعدة في ضمان التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.
 
وتعليقا على ذلك قالت بلومبرغ: "لقد عانى المسؤولون الأميركيون لعقود من الزمن لإقناع نظرائهم الأجانب بمبدأ فصل السلطات ... لم يقنعوا كل الناس طوال الوقت، لكن أميركا كانت حريصة دائما على أن تظهر بمظهر القدوة".
 
 
وعرضت بلومبرغ أحد الأمثلة على ذلك، ونقلت عن المسؤول السابق في وزارة الخزانة والممثل الأميركي لدى صندوق النقد الدولي مارك سوبيل ، قوله: "عملت الولايات المتحدة بجد لإقناع الحكومات اليابانية منذ الثمانينات بالتوقف عن محاولة التأثير على أسواق العملات من خلال التصريحات العامة".
 
وأضاف سوبيل "نحن اعتدنا على انتقاد الجميع، لكننا الآن نقف متفرجين بذهول على الأمور المتعلقة بالعملة، هذا بالتأكيد يعطي ترخيصا للآخرين".
 
وفي هذا السياق يقول موقع "أكسيوس" الإخباري إن التاريخ الأميركي الحديث لم يذكر أن رئيس البنك المركزي الأميركي كان عليه أن يدافع دائما عن الاستقلال السياسي لمؤسسته المالية مثلما يفعل الآن جيروم باول.
 
وألقى أكسيوس باللوم على ترامب الذي اعتاد أن ينتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في العلن وأمام الجميع (ويسمعه غيره من قادة العالم والمصرفيين المركزيين)، مشيرا إلى أن نهج الرئيس الأميركي سيكون مكلفا للغاية.
 
 
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