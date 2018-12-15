أميركا تتوعد الصين في مارس القادم بإجراء تجاري

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حدد مكتب الممثل التجاري الأميركي رسميا الموعد المقرر لزيادة سعر التعريفة الجمركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى الساعة 12.01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0501 بتوقيت غرينتش) يوم الثاني من مارس المقبل.

وكان الموعد الأصلي المقرر لزيادة التعرفة الجمركية من عشرة في المئة إلى 25 في المئة الأول من يناير.

ولم يؤثر التغيير على التعرفة الجمركية السارية بالفعل ونسبتها 25 في المئة على سلع تكنولوجية صينية قيمتها 50 مليار دولار وتشمل أشباه الموصلات ومكونات إلكترونية أخرى وأجهزة ومركبات.

وأضيف البيان الخاص بهذا التغيير إلى الوثائق المرتبطة بتحقيق يجريه مكتب الممثل التجاري الأميركي في ممارسات الملكية الفكرية الصينية التي كانت الأساس للتعرفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية والتي أدت إلى رد انتقامي من بكين.

وعزا البيان التغيير إلى المحادثات الأميركية الصينية الجديدة "بهدف التوصل إلى إنهاء الإجراءات والسياسات والممارسات التي يغطيها التحقيق" بعد اجتماع عقد في أول ديسمبر بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بوينس أيرس.