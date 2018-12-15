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سائق يرتكب "جريمة" بعد أن خدعته الشرطة

15
DECEMBER
2018
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انتظر سائق شاحنة صغيرة مخالف في غرب تركيا ساعة بفارغ الصبر على أمل مغادرة دورية للشرطة، ليكتشف لاحقا أنها كانت "خدعة ذكية".
 
ونقلت صحيفة "حرييت" عن  وكالة ديميريون للأنباء أن أن برهان تشاكماك ، 30 عاماً ، شاهد سيارة دورية تابعة للشرطة على بعد 100 متر تقريباً بينما كان يقود شاحنته على الطريق السريع بين مقاطعتي بورصا ويالوفا الغربية.
 
وأوقف السائق السيارة لتجنب غرامة محتملة ، لأنه لم يكن لديه وثيقة تفتيش سنوية للمركبة، مما كان سيعرضه لعقوبة أكيدة، وقال تشاكماك في تصريح لوكالة ديميريون إنه  اضطر أن يتصل بالشرطة للإبلاغ كذبا بشأن وقوع حادث في المنطقة بغية أن تتحرك سيارة الدورية إلى الموقع المزعوم ولكن دون جدوى.
 
فقد بقيت السيارة ثابتة في مكانها، ليكتشف السائق وبعد ساعة من الانتظار أنها مجرد نموذج متقن لمركبة شرطة، صمممتها السلطات الأمنية  لمنع المخالفات على الطريق السريع.
 
وفور انتشار قصة السائق برهان على منصات التواصل الاجتماعي، أشار بعض روداها إلى المفارقة في الواقعة الطريفة، فعوضا عن أن تمنع نماذج سيارات الشرطة المخالفات على الطريق السريعة، شجعت في الواقع  ذلك السائق على اقتراف جريمة، ألا وهي تقديم بلاغ كاذب.
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