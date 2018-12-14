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أردوغان يكشف.. قاتل خاشقجي معروف!

14
DECEMBER
2018
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التسجيلات الصوتية لعملية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول تكشف تورط مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان في القضية.

 

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها أثناء المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في اسطنبول: "مرتكب جريمة قتل خاشقجي بالنسبة لي معروف فأعلنوا عنه".

 

وأوضح الرئيس التركي أن بعض الأشخاص المقربين من ولي العهد السعودي، كانوا ضمن الفريق الأمني الذي نفذ العملية داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي ولعبوا دورا فاعلا فيها.

 

ووجه أردوغان انتقادات شديدة اللهجة إلى السلطة القضائية السعودية لكيفية تحقيقها في القضية، مشددا على أن المدعي العام السعودي، سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، لم يقدم أثناء زيارته إلى اسطنبول في الشهر الماضي أي معلومات وحقائق إلى نظيره التركي.

 

وتابع أردوغان قائلا: "غادر المدعي العام السعودي اسطنبول ومعه خمس حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه ليست تلك التي تهمنا".

 

وأعرب أردوغان عن أسفه إزاء عدم تحدث بعض الأطراف في العالم الإسلامي عن "الحق والحقيقة في إطار العدل" بخصوص مقتل خاشقجي، مضيفا أن أنقرة تتابع القضية "لوحدها تقريبا".

 

وفيما يتعلق بتبني مجلس الشيوخ الأمريكي أمس قرارا يحمل محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي، قال أردوغان: "الأمر لن يتوقف على ذلك بل سيتواصل وسيتطور، لأننا أمددنا الأمريكيين وجهاز استخباراتهم بكل المعلومات، ومستعدون لتقديمها إلى كل من يطلبها.. وهدفنا تحقيق العدالة، فهي الأساس في كل شيء".

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