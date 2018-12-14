شركة تدفع 100 ألف دولار لمن ينجح في "تحدي الهاتف"

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دعت شركة أميركية الناس للدخول في مسابقة هاتفية "غريبة"، مقابل مكافأة مادية ضخمة، لمن ينجح في الابتعاد عن هاتفه الذكي لعام كامل.

وأعلنت شركة "فيتامين ووتر" للمشروبات أنها ستمنح 100 ألف دولار للشخص الذي سيستطيع الابتعاد عن استخدام هاتفه الذكي لعام كامل.

وفي إعلانها "الغريب"، قالت الشركة أن على المشترك إعلان رغبته بالمشاركة بنشر منشور على موقع تويتر أو إنستغرام، باستخدام وسم "بدون هاتف لسنة كاملة" ورمز "مسابقة"، وذكر نوع الفعاليات التي بإمكان الشخص فعلها من دون هاتفه.

وستختار الشركة المتسابقين يوم 22 يناير، كما ستوفر لهم هاتف "بدائي" يعود لفترة التسعينات، للاستخدام من أجل إجراء المكالمات الهاتفية.

وستتأكد الشركة من صدق المشتركين في المسابقة بإجبارهم على الإجابة على عدة أسئلة، باستخدام جهاز كشف الكذب.

وستكافئ الشركة الشخص الذي يستطيع الصمود نصف سنة فقط، من دون استخدام هاتفه الذكي، بمبلغ 10 آلاف دولار.

وقالت الشركة أن بإمكان الشخص استخدام جهاز الكمبيوتر، ولكن يمنع عليه استخدام الهواتف الذكية أو الألواح الإلكترونية مثل آيباد.