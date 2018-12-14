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دولارات تتطاير على طريق سريع.. وحوادث بسبب جامعي الأموال

14
DECEMBER
2018
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فوجئ سائقو السيارات على أحد الطرق السريعة في ولاية نيوجيرسي الأميركية بعشرات الأوراق النقدية على الإسفلت مما تسبب بوقوع عدد من الحوادث مع نزول البعض لجمع الأموال.
وتطايرت الدولارات من سيارة مصفحة محملة بالأموال بعد أن تعرضت لحادث سير هي الأخرى صباح يوم الخميس، وظهرت تلك السيارة في لقطات فيديو وهي على الجانب الأيمن للطريق في إيست راذرفورد.
 
وقال مستخدم على تويتر: " لقد رأيت للتو حادثا اشتركت فيه سيارة تحمل الأموال، هناك الكثير من الأوراق النقدية على الطريق والناس يخرجون من سياراتهم لالتقاطها."
 
من جهتها أكدت شرطة "إيست راذرفورد" وقوع الحادثة وقالت إنه هناك سيارة "تسرب الأموال".
 
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب squagliozzi@ على تويتر، سائقون يخرجون من سياراتهم لجمع الأوراق النقدية متسببين في توقف السير.
 
وقالت التغريدة إن نزول الركاب لجمع المال تسبب في وقوع حوادث على الطريق.
 
ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن تلك الحوادث، رغم أن لقطات الفيديو أظهرت بعض السيارات المتضررة.
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