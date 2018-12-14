تحذير من موجة تهديدات بالقنابل في أنحاء الولايات المتحدة

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ذكرت قناة (إن.بي.سي نيوز) نقلا عن وسائل إعلام محلية وإدارات للشرطة أنه جرى تلقي عشرات تهديدات بالقنابل في أنحاء الولايات المتحدة، مستهدفة مؤسسات إخبارية ومباني حكومية وبنوكا وشركات أخرى.

وأبلغ أحد مسؤولي إنفاذ القانون رويترز بأن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بدأ تحقيقا في تهديدات القنابل المزعومة، مشيرا إلى أن موجة تهديدات مماثلة لمدارس ومبان عامة أخرى حدثت قبل نحو عام أو أكثر لكن صحة التهديدات الأخيرة لم تتأكد على الفور.

وقالت إدارة شرطة نيويورك في رسالة على تويتر إنها لا تعتبر التهديدات ذات مصداقية في هذا التوقيت.