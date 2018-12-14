وسائل التواصل في خدمة تجار الكوكايين

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قالت منظمة أوروبية معنية بمتابعة تعاطي المخدرات إن تجار الكوكايين يتصاعد استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات المشفرة في عملهم، ما يزيد من صعوبة تصدي السلطات لهم.

وقال المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان في تقرير إن "كميات كبيرة من الكوكايين يبدو أنها تدخل أوروبا بوتيرة منتظمة، ويواجه عملاء انفاذ القانون والجمارك تحديات في السيطرة على هذا التدفق."

أوضحت المنظمة ومقرها لشبونة بالبرتغال إن أوروبا هي ثاني أكبر سوق في العالم للكوكايين بعد أميركا الشمالية، بمبيعات سنوية تقدر بحوالي 5.7 مليارات يورو (6.5 مليارات دولار) على الأقل.

تابعت المنظمة أن مهربي المخدرات يستخدمون الآن موانئ ومطارات في بلجيكا وفرنسا وألمانيا فضلا عن مراكز الاتجار التقليدية في إسبانيا وهولندا وإيطاليا.