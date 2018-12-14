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رئيس وفد "أنصار الله: ما أنجز في السويد شيء جيد وإيجابي

14
DECEMBER
2018
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قيم الوفد المفاوض عن جماعة "أنصار الله" اليمنية إيجابا نتائج المفاوضات التي جرت في السويد حول تسوية الأزمة في اليمن.



وفي مؤتمر صحفي عقد في مدينة ريمبو السويدية، امس، قال رئيس الوفد، محمد عبد السلام: "لم نخرج بكل شيء من هذه المشاورات، لكنها أفضل المشاورات التي خضناها"، مشيرا إلى أن وفد صنعاء كان "مرنا" وقدم كثيرا من الاقتراحات والتنازلات، لا سيما في المجال الاقتصادي.

 

وفي تطرقه إلى ما تم الاتفاق عليه حول التهدئة في مدينة وميناء الحديدة اليمنية، وصف عبد السلام ذلك بأنه "اتفاق مهم للإنسانية وهو انتصار للمواطن اليمني والإنسانية".

 

مع ذلك، صرح عبد السلام بأن الطرف الذي يمثله وافق على الإطار التفاوضي للحل السياسي الذي قدمه المبعوث الدولي لليمن، مارتن غريفيث، لكن الحكومة اليمنية رفضت النقاش حوله في الوقت الحالي.

 

كما قال عبد السلام في مؤتمره الصحفي إن وفده قدم تنازلات كبيرة فيما يتعلق بالحديدة، إلا أن الحكومة اليمنية رفضت أن تقدم تنازلات في مطار صنعاء الدولي.

 

وأعلن عن استعداد سلطات صنعاء للسماح بدور لوجيستي للأمم المتحدة في هذا المطار. وبحسب عبد السلام فإن رفع الحصار عن مطار صنعاء، والذي فرضه عليه التحالف العربي الداعم لحكومة عبد ربه منصور هادي، "مهمة إنسانية بحتة".

 

وحول مسألة تبادل الأسرى قال رئيس الوفد إنها "لا تمثل انتصارا لأحد"، مؤكدا أن لجنة الأسرى بذلت جهودا كبيرة في هذا الاتجاه وكانت تملك كل المعلومات والقوائم فيما يخص عملية التبادل. كما أعرب عبد السلام عن تمنّي سلطات صنعاء أن تجري عملية تبادل أسرى بشكل كامل.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مشاورات السلام المنعقدة في السويد بين طرفي النزاع اليمني تمخضت عن اتفاق يخص الوضع في ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في أراضي المحافظة.

روسيا اليوم
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