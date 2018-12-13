living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الكنيسة بالبرازيل

13
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت السلطات البرازيلية، أن أحد جرحى إطلاق النار الذي استهدف الثلاثاء كاتدرائية في كامبيناس جنوب شرق البلاد توفي الأربعاء متأثراً بجروحه، لترتفع بذلك حصيلة الهجوم إلى خمسة قتلى إضافة إلى مطلق النار الذي انتحر في الحال.
وقالت بلدية كامبيناس، المدينة الواقعة على بعد 100 كلم من العاصمة الاقتصادية للبلاد ساو باولو، إنّ هيلينو سيفيرو آلفيس (84 عاماً) الذي أصيب خلال الهجوم في حلقه وبطنه توفي الأربعاء متأثراً بجروحه.
 
 والقتلى الأربعة الباقون الذين سقطوا الثلاثاء يبلغون من العمر 38 و39 و51 و68 عاماً، في حين يبلغ المهاجم الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية والذي انتحر على الفور 49 عاماً.
 
وأصيب في الهجوم ثلاثة أشخاص إضافة إلى الثمانيني الذي توفي الأربعاء.
 
وبحسب موقع "جي 1"، فقد دخل الرجل إلى الكنيسة قرابة أثناء القداس. وبعدما أطلق حوالى عشرين رصاصة باتجاه المصلين، قتل نفسه برصاصة في الرأس أمام المذبح.
 
وتسجل البرازيل أحد أعلى معدلات العنف في العالم إذ شهدت مستوى قياسياً بلغ 63 ألفاً و880 جريمة قتل في 2017 أي 30,8 جريمة قتل لكل مئة ألف نسمة. وهذا الرقم أعلى بثلاث مرات من معدّل 10 جرائم قتل لكل مئة ألف نسمة، والذي تعتبره الأمم المتحدة عتبة استشراء العنف في بلد ما.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout