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كارثة في تركيا.. سقوط قتلى وجرحى!

13
DECEMBER
2018
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أعلن التلفزيون التركي، اليوم الخميس، إن قطارا سريعا اصطدم بجسر في العاصمة أنقرة، مخلفا إصابة عدد كبير من الأشخاص.


وأوضح المصدر أن الحادث خلف خسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى أنه لا يتوفر حاليا على معلومات بشأن سقوط قتلى وجرحى. واكتفى بالقول "أصيب عدد كبير من الركاب". وتابع أن الحادث وقع في منطقة ينيماهال الحضرية في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم.

 

ولاحقاً أشارت وسائل إعلام تركية إلى مقتل 4 أشخاص بالحادث وجرح 43 في حادث اصطدام القطار.

 

وقالت قناة (سي.إن.إن) التركية إن القطار اصطدم بجسر مما أدى إلى انقلاب عربتين.

 

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث، حيث حوصرت العربتان أسفل حطام جسر.


وكان القطار متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا.

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