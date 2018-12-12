living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من قد يخلف ماي في رئاسة وزراء بريطانيا؟

12
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

على رغم تعهد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالدفاع عن زعامتها عقب اتفاق نواب من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي إلى إجراء اقتراع على سحب الثقة من زعامتها فيما يتصل بخروج بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها ستكون مضطرة لترك منصبها إذا خسرت معركة سحب الثقة، الأمر الذي يعني انطلاق منافسة لاختيار من سيحل محلها.

وفيما يلي نبذة عن بعض من قد ترد أسماؤهم لخلافة ماي:

* بوريس جونسون (54 عاماً)

وزير الخارجية السابق، وهو أكبر منتقدي ماي بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. واستقال من الحكومة في يوليو (تموز)، احتجاجاً على إدارة ماي لمفاوضات الخروج.

وحدد جونسون، الذي يعتبره الكثير من المشككين في الاتحاد الأوروبي وجه الحملة البريطانية للانسحاب عام 2016، استراتيجيته للأعضاء في خطاب حماسي خلال المؤتمر السنوي للحزب في أكتوبر (تشرين الأول). ووقف بعض الأعضاء في طابور لساعات للحصول على مقعد.

ودعا الحزب للعودة لقيمه التقليدية بخفض الضرائب وتعزيز الشرطة والبعد عن تقليد ياسات حزب العمال اليساري.

* جيريمي هانت (52 عاماً)

حل هانت محل جونسون وزيراً للخارجية في يوليو (تموز)، ودعا أعضاء الحزب لتنحية خلافاتهم جانبا بشأن الانسحاب من التكتل والتضافر ضد خصم مشترك هو الاتحاد الأوروبي.

وصوت هانت للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016. وكان وزيراً للصحة لمدة ستة أعوام وهو دور قلص شعبيته بين كثير من الناخبين الذين يعملون في قطاع الرعاية الصحية الوطنية المستنزف الذي تديره الدولة أو يعتمدون عليه.

وقال هانت إنه سيؤيد ماي في اقتراع سحب الثقة.

* جيكوب ريس-موج (49 عاماً)

مليونير يحرص على صورة السيد الإنجليزي وأصبح له أنصار كثيرون بين من يريدون انسحاباً جذرياً أكثر مما تقترحه ماي.

وريس-موج زعيم لمجموعة قوية من المشرعين المشككين في الاتحاد الأوروبي، وأعلن أنه قدم خطاباً لسحب الثقة من رئيسة الوزراء بعد يوم من إعلانها عن مسودة اتفاق الانسحاب.

ورغم تأكيد موج على أنه لن يطرح اسمه كمرشح للمنصب بعد الإطاحة بماي، إلا أنه يظل من الأسماء المرشحة لتولي المنصب.

* دومينيك راب (44 عاماً)

استقال من منصب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حكومة ماي احتجاجاً على مسودة اتفاق الانسحاب، وقال إنها لا تتطابق مع الوعود التي قطعها حزب المحافظين خلال انتخابات عام 2017. وتولى راب المنصب خمسة أشهر فحسب بعد تعيينه في يوليو(تموز).

وينظر له باعتباره وافداً جديداً نسبياً على طاولة الكبار في الحكومة لكنه سبق وخدم في مناصب وزارية صغيرة منذ انتخابه في 2010، وشارك راب في الحملة الدعائية المؤيدة للانسحاب قبل استفتاء 2016.

* ساجد جاويد (48 عاماً)

مصرفي سابق وأحد مؤيدي الأسواق الحرة، شغل عدداً من المناصب في الحكومة وأداؤه جيد دائماً في استطلاعات الرأي بالنسبة لأعضاء الحزب. وهو من أصل باكستاني.

وصوت جاويد للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، لكنه كان يعتبر من المشككين في الاتحاد الأوروبي.

وقال جاويد إنه سيؤيد ماي في اقتراع سحب الثقة.

* مايكل جوف (51 عاماً)

كان جوف واحداً من أهم الشخصيات في حملة الانسحاب خلال الاستفتاء لكنه اضطر لمعاودة بناء مسيرته في الحكومة بعد أن تراجع أمام ماي في السباق لخلافة ديفيد كاميرون الذي استقال بعد يوم من خسارة الاستفتاء.

وجوف يعتبر واحداً من أكثر الأعضاء الفاعلين في الحكومة في مجال طرح سياسات جديدة. وأصبح فجأة حليفاً لماي ويدعم حتى الآن استراتيجيتها للانسحاب.

وقال جوف إنه سيؤيد ماي في اقتراع سحب الثقة.

* ديفيد ديفيز (69 عاماً)

عين ديفيز، أحد أبرز المشككين في الاتحاد الأوروبي، ليقود فريق المفاوضات البريطاني مع الاتحاد الأوروبي في يوليو تموز 2016، لكنه استقال بعدها بعامين احتجاجاً على خطط ماي لعلاقة طويلة الأمد مع التكتل.

وطرح اسمه كزعيم مؤقت محتمل.

* بيني موردونت (45 عاماً)

موردونت هي واحدة من آخر المؤيدين للانسحاب داخل حكومة ماي وتشغل منصب وزيرة التنمية الدولية. وتوقع كثيرون أن تنضم إلى قائمة المستقيلين بعد نشر مسودة ماي لاتفاق الانسحاب.

وقالت موردونت إنها ستؤيد ماي في اقتراع سحب الثقة.

* أندريا ليدسوم (55 عاماً)

كانت ليدسوم، وهي من أنصار الانسحاب ولا تزال تخدم في حكومة ماي، المنافسة الرئيسية لماي في السباق لخلافة كاميرون في 2016. لكن بدلاً من أن تجبر ماي على خوض جولة إعادة انسحبت من السباق. وتدير حالياً الشؤون البرلمانية للحكومة.

وقالت ليدسوم إنها ستؤيد ماي في اقتراع سحب الثقة.

aawsat

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout