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لندن- عربي21 - وجهت العضو في مجلس النواب الأمريكي، زوي لوفجرين، سؤالا للمدير التنفيذي لشركة "جوجل"، عن سبب ظهور صور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند البحث في الموقع عن كلمة "أحمق".

وقالت زوي الثلاثاء، خلال جلسة استجواب لساندرا بيتشاي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، لاستجوابه حول مزاعم تحيز الشركة ضد المحافظين: "الآن في حال بحثنا عن كلمة (أحمق) تحت خانة الصور، ستظهر صورة ترامب. أنا الآن فعلتها".

ورد بيتشاي بقوله: "إن النتائج تستند إلى مليارات الكلمات المصنفة وفقا لأكثر من 200 عامل، مثل مدى الصلة والشهرة".

وأضاف: "ليس هناك رجل صغير يجلس خلف الشاشة ويضع ما سنقوم بعرضه على المستخدم؟".