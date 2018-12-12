رئيس أتليتيكو يورط نفسه مع امرأة "بسبب المال"

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يواجه إنريكي سيريزو رئيس أتليتيكو مدريد اتهامات باستخدام تعبير عنصري، بعد أن قال لمراسلة صحفية إنه لن يتناقش في أمور تتعلق بالمال مع امرأة بعد أن سألته عن قدرة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن تقديم عرض مالي مقنع لتجديد عقد المدافع دييغو غودين.

وقال سيريزو ردا على كريستينا غارسيا تيرادو، مراسلة محطة كواترو الإسبانية "لكي أكون صادقا لا أود الحديث عن المال لأن الأمر يبدو فظا خاصة إن كان الحديث مع امرأة".

وقللت غارسيا من شأن التعليق وقالت إن سيريزو "شخص رائع ومهذب" ودائما ما يعبر عن احترامه لها وللنساء.

وقالت غارسيا لرويترز "لم يكن الرئيس موفقا في تعبيره لكنه عادة ما يظهر احترامه لي وأعتقد أنها زلة لسان ولم يفكر في الإجابة. يعاملني دائما بلطف".

وأضافت "صحيح أنه يمزح أحيانا دون تفكير في العواقب لكنه لم يود إلحاق الأذى بي بل يريد أن يجعلني ابتسم دائما".

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من أتليتيكو.