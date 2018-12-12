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فرنسا.. هجوم إرهابي و3 قتلى!

12
DECEMBER
2018
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، فجر الأربعاء، أن الحكومة رفعت مستوى التأهب الأمني في البلاد عقب الهجوم "الإرهابي" الذي نفذه مسلح أطلق النار بسوق عيد الميلاد في ستراسبورغ ولاذ بالفرار.


وقال كاستانير للصحافيين: "نحن الآن في فرنسا عند مستوى أمني عالٍ. لقد قررت الحكومة للتو الانتقال إلى مستوى هجوم طارئ، مع فرض إجراءات رقابة مشددة على الحدود وفي كل أسواق عيد الميلاد في فرنسا وذلك بهدف تجنب خطر حدوث هجوم يقلد هجوم ستراسبورغ"، الذي أوقع بحسب حصيلة جديدة ثلاثة قتلى و12 جريحاً بينهم ستة بحالة حرجة للغاية.


إلى ذلك، أوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع وسط المدينة، قرب سوق لأعياد الميلاد، وقد تمكن المهاجم من الفرار.


وأضاف مصدر أمني أن الشرطة لاحقت المعتدي، وحاصرته داخل أحد الأحياء، حيث جرى تبادل لإطلاق النار.

 

من جهتها، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن مطلق النار يدعى شريف.س.

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