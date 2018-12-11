ميسي ينفق الملايين على طائرة خاصة

A + A -

كشف موقع "دوبلي أماريلا" الأرجنتيني، أن نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، اشترى طائرة خاصة فاخرة، وصلت قيمتها إلى 15 مليون دولار، ليستقلها في تنقلاته مع عائلته بين أوروبا وأميركا الجنوبية.

وتم شراء الطائرة في الولايات المتحدة الأميركية، وهي من نوع "غلف ستريم V"، طراز عام 2004، وتأتي بـ16 مقعد، وحمامين، بالإضافة إلى مطبخين، وفق ما نقلت "آس" عن الموقع الأرجنتيني.

وأضاف ميسي بعض التعديلات على طائرته الجديدة، شملت إضافة الرقم "10" على الذيل، بينما دمجت أسماء "ليو، أنتونيلا، تياغو، سيرو، ماتيو" على درجات السلم الخاص بالصعود للطائرة.