مسؤول فرنسي يكشف عن تكلفة تنازلات ماكرون لـ "السترات الصفراء"

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كشف سكرتير الدولة في وزارة الحسابات العامة الفرنسية أوليفييه دوسوبت عن تكلفة التنازلات التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالنسبة للميزانية الفرنسية.

وقال المسؤول الحكومي في تصريح لقناة "بي أف أم تي في" إن التكاليف ستبلغ "ما بين 8 و10 مليارات يورو"، مضيفا أن الحكومة تدرس حاليا سبل إيجاد تمويل لتغطية تكاليف هذه التنازلات.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الاثنين عن زيادة الرواتب للعاملين الفقراء، وتخفيض الضرائب للمتقاعدين وغيرها من التنازلات المالية.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار احتجاجات "السترات الصفراء" التي تعم فرنسا منذ عدة أسابيع. وبدأت التظاهرات احتجاجا على زيادة أسعار الوقود، واتسعت رقعتها في وقت لاحق، وارتفع سقف مطالب المحتجين، حتى المطالبة برحيل الرئيس ماكرون وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.