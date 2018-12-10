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ترامب يدعم ميزانية دفاع بـ 750 مليار دولار

10
DECEMBER
2018
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قال مسؤول أميركي، أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب يدعم خططا لطلب 750 مليار دولار من الكونغرس للإنفاق الدفاعي العام المقبل، مما يشير إلى زيادة إنفاق وزارة الدفاع (البنتاغون) في حين تشهد جهات حكومية أخرى تقشفا.
ودعا ترامب، الذي يواجه عجزا في الموازنة عند أعلى مستوى في ستة أعوام، حكومته هذا العام إلى تقديم مقترحات لخفض إنفاق وكالاتها بنسبة خمسة في المئة، لكنه أشار إلى إعفاء الجيش بشكل كبير.
 
وسيكون مبلغ 750 مليار دولار أكبر من طلب مبلغ 733 مليارا الذيك ان يتوقعه البنتاغون للسنة المالية 2020، وأيضا أعلى من 700 مليارتحدث عنها ترامب في أكتوبر .
 
وقال مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، إن وزير الدفاع جيم ماتيس ناقش الميزانية مع ترامب في الأيام الأخيرة، وأطلعه على مخاطر عدم زيادة الإنفاق الدفاعي.
 
وأضاف المسؤول أنه خلال المناقشة بدا واضحا أن ترامب أراد "دفع التقدم الذي حققته إدارته في إعادة بناء الجيش".
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