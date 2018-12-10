سيناتور جمهوري: لا نحتاج دليلا لأمر ابن سلمان بقتل خاشقجي

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عربي 21 - قال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو إن التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية تحالف مهم لكنه ليس مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وأشار روبيو في لقاء مع شبكة "سي أن أن" إلى أننا "لا نحتاج لدليل مباشر على أنه (ابن سلمان) أمر بتنفيذ العملية، والخلاصة هي أنه لا يمكن لـ 17 شخصا مقربا منه السفر على متن طائرة خاصة لدولة أخرى، ودخول القنصلية وقتل شخص يعودون دون علمه بذلك".

وأضاف "لا يمكن تصديق أن شخصا بقوته ونفوذه وسيطرته لم يكن على علم بالعملية، أو لم يأمر بها، خاصة مع ما نعرفه عن هذه الحكومة". وتابع: "تحالفنا قوي ولكن يجب أن يكون هناك محاسبة على ما حدث، وتأكيد أن أمريكا ليست داعمة أو متساهلة لهذه النوعيات من الجرائم".

وأكد روبيو أن "تحالفاتنا مهمة ولكن لا يجب أن تكون بلا حدود"، وقال إن "انتهاكات حقوق الإنسان تؤدي إلى عدم الاستقرار حول العالم وتغذي التطرف، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى الإطاحة بحكومات، والأشخاص الذين سيستلون على السلطة سوف يكرهوننا لأننا لم ندافع عن هؤلاء الذين تعرضوا لانتهاكات".

وشدد على أنه "ليس من مصلحتنا أن نكون مدافعين عن انتهاكات حقوق الإنسان".