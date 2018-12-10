living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سيناتور جمهوري: لا نحتاج دليلا لأمر ابن سلمان بقتل خاشقجي

10
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عربي 21 - قال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو إن التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية تحالف مهم لكنه ليس مع ولي العهد محمد بن سلمان.
 
وأشار روبيو في لقاء مع شبكة "سي أن أن" إلى أننا "لا نحتاج لدليل مباشر على أنه (ابن سلمان) أمر بتنفيذ العملية، والخلاصة هي أنه لا يمكن لـ 17 شخصا مقربا منه السفر على متن طائرة خاصة لدولة أخرى، ودخول القنصلية وقتل شخص يعودون دون علمه بذلك".
 
وأضاف "لا يمكن تصديق أن شخصا بقوته ونفوذه وسيطرته لم يكن على علم بالعملية، أو لم يأمر بها، خاصة مع ما نعرفه عن هذه الحكومة". وتابع: "تحالفنا قوي ولكن يجب أن يكون هناك محاسبة على ما حدث، وتأكيد أن أمريكا ليست داعمة أو متساهلة لهذه النوعيات من الجرائم".
 
وأكد روبيو أن "تحالفاتنا مهمة ولكن لا يجب أن تكون بلا حدود"، وقال إن "انتهاكات حقوق الإنسان تؤدي إلى عدم الاستقرار حول العالم وتغذي التطرف، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى الإطاحة بحكومات، والأشخاص الذين سيستلون على السلطة سوف يكرهوننا لأننا لم ندافع عن هؤلاء الذين تعرضوا لانتهاكات".
 
وشدد على أنه "ليس من مصلحتنا أن نكون مدافعين عن انتهاكات حقوق الإنسان".  
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout