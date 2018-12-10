هذه آخر "3 كلمات" نطق بها خاشقجي قبل لفظه النفس الأخير!

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أنها اطلعت على نص التسجيلات الصوتية لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من تشرن أول/اكتوبر الماضي.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن آخر كلمات خاشقجي كانت: "لا أستطيع التنفس".

ونقلت عن المصدر الذي قرأ نص التسجيلات الصوتية لمقتل خاشقجي، إنه "من الواضح أن عملية القتل لم تكن محاولة خرقاء".

وأثارت جريمة قتل خاشقجي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت السلطات السعودية بأنه "تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة".

وكان رئيس قسم التحقيقات في جريدة صباح التركية، نظيف كرمان، كشف في وقت سابق أن التسجيلات الصوتية التي بيد السلطات التركية، توضح أن خاشقجي قُتل بوضع كيس على رأسه، وأن هذه التسجيلات توثق اللحظات الأخيرة في حياته.

وأضاف أن آخر الكلمات التي تلفظ بها خاشقجي كانت "أنا أختنق، أبعدوا هذا الكيس من رأسي، أنا أعاني من فوبيا الاختناق"، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، مضيفا أن عملية القتل تلك بواسطة الخنق استمرت سبع دقائق.