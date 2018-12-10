هذا هو الإعلان الأكثر مشاهدة بالتاريخ!

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أعلنت ستوديوهات مارفل، السبت، عن تحقيق إعلان فيلمها المقبل "أفنجرز: إندغيم" لنجاح ساحق جعله الإعلان الأكثر مشاهدة خلال 24 ساعة.

مارفل أكدت عبر حسابها على تويتر أن مشاهدات الإعلان بلغت 289 مليون مشاهدة خلال يوم واحد، بعد طرحه للمرة الأولى الجمعة.

ولم توضح مارفل كيفية حساب عدد المشاهدات خصوصا أن عددها على يوتيوب يبلغ 56 مليون، وفقا لما أورده موقع "ماشبل".

ووفقا لموقع "هوليوود ريبوتر" أن الإعلان الجديد تفوق على الرقمين السابقين الكل من الجزء السابق من السلسلة "أفنجرز: إنفينتي وور" (230 مليون مشاهدة) و "ذا ليون كينغ" (الجديد) (224 مليون مشاهدة).

من المنتظر طرح الفيلم في دور العرض في شهر أبريل المقبل.