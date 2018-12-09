وزير الخارجية الفرنسي لترامب: دعونا نعيش حياتنا الوطنية

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دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لعدم التدخل في شؤون فرنسا الداخلية على خلفية احتجاجات “السترات الصفر”.

وقال لودريان في تصريحات صحفية اليوم الأحد: “لا نتدخل في السياسة الداخلية الأميركية ونريد معاملتنا بالمثل. دعونا نعيش حياتنا الوطنية”.

تصريحات لودريان، جاءت ردا على تعليقات للرئيس الأميركي على أحداث فرنسا، ربط فيها بين الاحتجاجات الأخيرة واتفاق باريس للمناخ، داعيا لإنهاء هذا الاتفاق الذي وصفه بالسخيف والمكلف جدا، وإعادة الأموال المخصصة له للمواطنين الفرنسيين.