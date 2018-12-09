هذه أكثر فيديوهات "يوتيوب" مشاهدة خلال 2018

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لندن- عربي21 - كشفت شركة "يوتيوب" الشهيرة عن الفيديوهات الأكثرة مشاهدة على منصتها خلال العام 2018.

وتصدر أكثر فيديو مشاهدة قناة "Dude Perfect"، التي تركز على الرياضة والمحتوى الترفيهي، يدير القناة 5 أفراد هم التوأم كوبي وكوري كوتن، وجاريت هيلبرت، وكودي جونز، وتايلر توني

وحصل أحد فيديوهات القناة على 136 مليون مشاهدة خلال أقل من عام على نشره.

وجاء من بين الفيديوهات الأكثر مشاهدة، فيديو نشرته عارضة الأزياء الأمريكية كيلي جينير، ويتناول مقتطفات من حياتها وطفولتها، وحصل على 78 مليون مشاهدة.

كما حصل فيديو بثه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم الأخير، على 66 مليون مشاهدة.

فيما حققت الأغاني نسب مشاهدات عالية للغاية، تصدرتها أغنية "Te Bote Remix" بأكثر من مليار و454 مليون مشاهدة.