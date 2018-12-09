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بالفيديو - في مشهد مثير ومفاجئ.. مذيع تلفزيوني يحترق على الهواء مباشرة

9
DECEMBER
2018
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في مشهد مثير ومفاجئ، سقطت كرة نارية في حضن مذيع باكستاني بينما كان يقدم برنامجاً على الهواء مباشرة.
 
وفي التفاضيل بحسب "سكاي نيوز"، أظهرت لقطات الفيديو المذيع وهو يقفز بسرعة عن مقعده بعدما سقط "ما يشبه كرة نارية" في حضنه فيما كان يدير نقاشاً "ساخناً" حول الحدود مع أحد الضيوف.
 
ففي البداية، سمع صوت ضجيج مرتفع في الاستوديو، الأمر الذي فاجأ المذيع على ما يبدو.
 
وبعد ثوان شوهد شخص ثان يركض أمام الكاميرا، بينما استمر المذيع في حديثه إلى الضيف وهو سفير باكستاني سابق. ثم شوهدت كرة اللهب تسقط في حضن المذيع الذي سرعان ما قفز عن مقعده.
 
ولم يذكر سبب كرة النار هذه، ولا السبب في الضوضاء التي سبقتها، كما لم يعرف ماذا حدث داخل الاستوديو أو مع المذيع.
 
وبعدما عرض الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حظيت اللقطات بمشاهدات عديدة، غير أنّ التعليقات بدت مثيرة بدورها.
 
فقد سأل أحدهم: "ماذا حدث للمذيع حقاً؟"، وقال ثان: "خبر عاجل بكل معنى الكلمة"، فيما سخر ثالث بالإنكليزية He got fired، أيّ "لقد احترق (طرد)".
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