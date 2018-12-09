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كوشنر يكسر «بروتوكول» البيت الأبيض من أجل محمد بن سلمان.. يتواصلان بشيفرة خاصة بينهما هرباً من الرقابة

9
DECEMBER
2018
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كعربي بوست - قالت تقرير نشرته صحيفة New york Times  الأميركية أن الاتصالات الشخصية بين غاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مستمرة منذ مدة لا تقل عن عامين. ونقلت الصحيفة الأميركية، في تقرير لها، عن 3 مسؤولين أميركيين سابقين، أن غاريد كوشنر ومحمد بن سلمان ظلا يتبادلان الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية بالأسماء الأولى فقط، في إشارة ضمنية إلى محاولات الهروب من الرقابة ، رغم أن كبير موظفي البيت الأبيض فرض إجراءات طويلة الأمد تحتّم مشاركة أعضاء مجلس الأمن القومي في جميع الاتصالات مع القادة الأجانب. وكشفت أن وثائق وصلت لها، تتضمن رسائل إلكترونية ونصية بين الرجلين، تؤكد استمرار العلاقة والتواصل بينهما حتى بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018. وأوردت New York Times الأميركية عن مصادر، قالت إنها على دراية بمداولات البيت الأبيض، أن كوشنر تحوَّل إلى أبرز مُدافع عن ولي العهد السعودي، حتى بعد أن خلصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أنه هو مَن أمر بقتل خاشقجي.
 
 
ونقلت قلق المسؤولين السابقين المذكورين من تعرُّض كوشنر لتلاعب من الطرف السعودي؛ نظراً إلى افتقاره إلى الخبرة السياسية. كما نقلت عن مسؤول سابق في البيت الأبيض، أن المستشار السابق للأمن القومي، هربرت ماكماستر، طلب من كوشنر الاتصال بولي العهد السعودي، لتخفيف قيود التحالف السعودي-الإماراتي عن ميناء الحديدة اليمني. وقالت الصحيفة إن كوشنر قدَّم نصائح لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بخصوص «كيفية تهدئة العاصفة». وذكرت في التقرير الذي كتبه كيفن بون، أن كوشنر «حثَّ ولي العهد السعودي على حل النزاعات بالمنطقة وتجنُّب أي إحراجات جديدة»، وذلك نقلاً عن مصدر سعودي مطلع على الحوار بينهما.
 
 
ويُذكر أن كوشنر أوضح في تصريحات سابقة لـCNN، خلال منتدى سيتيزن، أنه نصح ولي العهد السعودي، قائلاً: «يجب أن تجري تحقيقاً شفافاً وتأخذ هذه القضية على محمل الجد»، وأردف قائلاً: «سنرى» هل سيأخذ بالنصيحة أم لا. وأشاد كوشنر بالإصلاحات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان، حيث قال: «لقد أجروا الكثير من الإصلاحات، وساعدونا في تتبع مصادر تمويل الإرهاب، وأن نحارب من يحاولون تشويه سمعة الدين، لقد صنعوا التاريخ العام الماضي (2017)»، وتابع قائلاً: «لذلك، يحدونا الأمل بأن نواصل العمل من أجل تحقيق المصالح الأميركية، وأن نكبح العدوان الإيراني، سنواصل التركيز على ذلك».
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