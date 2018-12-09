الصين: اعتقال مديرة هواوي ستكون له عواقب وخيمة

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ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأحد، أن الصين استدعت السفير الكندي، على خلفية احتجاز المديرة التنفيذية، لشركة هواوي، منغ وانزهو، في مدينة فانكوفر الكندية، والذي وصفته بأنه "مشين في طبيعته".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن نائب وزير الخارجية الصيني، لو يوتشنغ، استدعى السفير الكندي لدى الصين، جون ماك كالوم، يوم السبت، للاحتجاج على احتجاز منغ من قبل السلطات الكندية.

وقُبض على منغ وانزهو، يوم السبت الماضي، بناءً على طلب من السلطات الأمريكية أثناء مرورها من هونغ كونغ، في طريقها إلى المكسيك.

وتزعم الولايات المتحدة، أنها منغ خرقت العقوبات الأمريكية على إيران. وتطالب واشنطن بتسليمها.

وأضاف لو، أن الصين تحث كندا على إطلاق سراح منغ، وحماية حقوقها أو مواجهة "عواقب وخيمة".

وقال إن اعتقالها "يتجاهل القانون وغير منطقي وغير معقول ومشين في طبيعته".

ويأتي اعتقالها المفاجئ في وقت حساس في المحادثات الأمريكية، الصينية، لإنهاء حرب تجارية استمرت لأشهر.