أول تعليق لماكرون على احتجاجات "السبت الأسود"

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وجه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الشكر لقوات الشرطة الفرنسية بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد أمس السبت وخاصة في العاصمة باريس من قبل جماعة "السترات الصفراء".



وقال ماكرون، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إلى جميع قوى النظام المعبأة اليوم، أشكركم على الشجاعة والمهنية الاستثنائية التي أظهرتموها".

ونفذت قوات الشرطة حملة اعتقالات واسعة، في صفوف المتظاهرين الذين نددوا بسياسات ماكرون ونادى بعضهم برحيله عن السلطة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن عدد المحتجين الذين اعتقلوا في باريس السبت كان رقما قياسيا تجاوز 1550 متظاهرا.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي أعطى تعليمات قبل أسبوع بتغيير الاستراتيجية والتكتيكات من أجل احتواء الاحتجاجات، وذلك بعدما أسفرت مظاهرات "السترات الصفراء" في 1 ديسمبر عن وقوع عدد كبير من الإصابات وفوضى عارمة في الشانزليزيه.