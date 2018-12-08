تزوّجت من رجلين في الوقت نفسه.. وهكذا كُشف أمرها!

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كشفت وسائل إعلام سودانية يوم الخميس الماضي قضية امرأة متزوجة من رجلين في آن واحد دون علم زوجها الأول.‎

وبحسب موقع النيلين، أبطلت المحكمة الشرعية في الخرطوم زواج السيدة وإعادتها لعصمة زوجها الأول، والذي أثبت أمام المحكمة أنه لم يطلقها.

وفي التفاصيل، كان الرجل غائبًا، وقد تفاجأ لدى عودته أنها تقيم مع رجل وأخطره أنه تزوجها بصورة رسمية، واستمعت المحكمة لكل أطراف الدعوى، وقالت السيدة إن زوجها قد طلقها وسافر، وإنها تزوجت بعده.

وقال الزوج إن الخلافات بينه وبين زوجته كثيرة، وإنه طلب منها أن ترجع إلى أسرتها إلا أنه لم يطلقها، ونفت الزوجة وجود شهود لها عندما طلقها، وكذلك وجود قسيمة طلاق.