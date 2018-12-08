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كيف تتخيل أن يكون زفاف ابنة أغنى رجل في الهند؟

8
DECEMBER
2018
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 100 طائرة ستنقل الضيوف وتغني فيه بيونسيه، وهؤلاء هم الحضور
عربي بوست - تحيي المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه حفلاً خاصاً في زفاف ابنة موكيش أمباني أغنى رجل في الهند وسط استعدادات باذخة، وقائمة طويلة من المدعوين، من الشخصيات البارزة والمشاهير ونجوم بوليوود، الذين ستُقلهم 100 طائرة شارتر لحضور الزفاف. وستزف إيشا أمباني (27 عاماً) إلى أناند بيرامال (33 عاماً) في مومباي، العاصمة المالية للبلاد، يوم الثلاثاء، لكن الاحتفالات تبدأ منذ مطلع الأسبوع في مدينة أودايبور، في حفلات ومراسم ما قبل الزفاف، تستمر ثلاثة أيام. ويمكن للمدعوين تحميل تطبيق يفصل لهم فعالياته، التي تشمل الحفل الخاص الذي تحييه بيونسيه. 
 
 
وقال مصدر في المنطقة لرويترز، طلب عدم ذكر اسمه، إن أكثر من مئة طائرة من رحلات الطيران العارض (شارتر) ستهبط في مطار أودايبور الهادئ لنقل الضيوف. وسيحضر الزفاف عدد من نجوم بوليوود، من بينهم بريانكا شوبرا، التي تزوجت الأسبوع الماضي.
 
 
وتوقعت وسائل إعلام هندية أن تشمل قائمة المدعوين الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وزوجته هيلاري، التي ترشحت للرئاسة في عام 2016 عن الحزب الديمقراطي. ولم يذكر المصدر المبلغ الذي تقاضته بيونسيه لإحياء الحفل الخاص، ولم تذكر وسائل الإعلام أيضاً أي رقم.   وتقول مجلة فوربس إن ثروة أمباني، رئيس شركة ريلاينس إنداستريز، تبلغ 47 مليار دولار. وذكر تقرير في مجلة إنديا توداي أن عائلة بيرامال لها استثمارات في قطاعي الأدوية والعقارات، ومنحت للعروسين منزلاً مطلاً على البحر في مومباي، مساحته 4645 متراً مربعاً. 
 
وتضمنت دعوات حضور الزفاف مجوهرات وأحجاراً كريمة داخل صناديق مزينة بالورود، وذكرت مجلة إنديا توداي أن الدعوة الواحدة تكلفت 300 ألف روبية (4236 دولاراً). وبالرغم من أن إيشا، ابنة موكيش أمباني (27 عاماً) ستتزوج أناند بيرامال (33 عاماً) يوم الثلاثاء في مومباي، فإن الاحتفالات تبدأ في مدينة أودايبور قبل حفل الزفاف الرسمي، وتستمر 3 أيام.
 
 
ويُؤلِّف الزواج بين اثنين من أكثر عائلات الهند نفوذاً قوياً، وتقول مجلة فوربس إن ثروة أمباني، رئيس شركة «ريلاينس إنداستريز» تبلغ 47 مليار دولار.
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