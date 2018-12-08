living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفاة غامضة لجزائري في "مركز الكوارث"

8
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توفي جزائري محتجز في مركز اعتقال واحتجاز مهاجرين قرب العاصمة البريطانية لندن وفقا لتقارير صحفية بريطانية.
وأشارت التقارير إلى أن عمر الرجل 51 عاما، لكنها لم تفصح عن هويته، مشيرة إلى أنه توفي الأحد في مركز الاعتقال والاحتجاز في "هارموندسويرث" القريب من مطار هيثرو.
 
وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا بشأن أسباب وفاة المعتقل، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
 
وجاءت حالة الوفاة هذه لتؤكد على السمعة السيئة التي يتمتع بها مركز الاعتقال في هارموندسويرث، الذي يعد أكبر مركز اعتقال واحتجاز في أوروبا.
 
ووفقا لتقارير صحفية وحقوقية، فإن هذا المركز شهد خلال 20 شهرا أكبر معدل من حالات الانتحار ومحاولة الانتحار و"إيذاء النفس".
 
وقالت "إندبندنت" إن 150 حالة "إيذاء ذاتي" وقعت في هذا المركز على مدى 20 شهرا، بين يناير 2016 وأغسطس 2017، فيما كشف مسؤول التفتيش عن مراكز الاعتقال والاحتجاز أن هناك حالة تعذيب في المركز.
 
وقالت الشركة الأمنية المعنية بأمن السجون ومراكز الاعتقال إن مركز هارموندسويرث يعاني نقصا في الموظفين، وأن الحراس لم يتم تدريبهم جيدا وغير مؤهلين تماما للقيام بمهامهم.
 
ووفقا للصحيفة البريطانية فإن عدد المعتقلين والمحتجزين الذين حاولوا الانتحار أو انتحروا بالفعل أو أعلنوا إضرابا عن الطعام بلغ 647 شخصا، ومن بين الحالات، إضراب 120 امرأة في معتقل "يارل وود".
 
يشار إلى أن معسكرات الاعتقال هذه تضم طالبي اللجوء، وذلك خلال قيام الحكومة البريطانية بالتأكد من هويات المتقدمين للحصول على اللجوء، بينما يتم استبعاد من لم يتم التأكد من هوياتهم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout