واشنطن تعترض على بيع إسرائيل مقاتلات أمريكية لكرواتيا

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أكدت واشنطن، أن إسرائيل لا يمكنها إعادة بيع طائرات حربية أمريكية لدول ثالثة دون موافقة واشنطن، لاسيما وإذا كان الجانب الأمريكي منخرطا في المنافسة على الصفقة.

كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن إسرائيل بمساعيها لبيع 12 مقاتلة أمريكية من نوع "إف-16" لكرواتيا، إنما تحاول تحقيق مكاسب مادية على حساب المصالح الأمريكية.

وقالت بوابة Axios، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن عن الصفقة في مارس من هذا العام، وذكر أن قيمتها ستبلغ 500 مليون دولار.وأضافت، أن نتنياهو بحث الصفقة الاثنين الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال لقائهما في بروكسل، وأن بومبيو، أكد عدم معارضته الصفقة، رغم تحفظ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عليها.

ووفقا للصفقة، فإن كرواتيا ستشتري المقاتلات الأمريكية بعد خضوعها للتعديل في إسرائيل.